Parolaccia in diretta nel Capodanno di Rai1, Liorni si scusa

Doppia gaffe - con tanto di parolaccia - durante la diretta dell'Anno che verrà, lo show di Capodanno condotto da Marco Liorni in diretta da Reggio Calabria. Durante l'esibizione dei Ricchi e Poveri, si è sentita un'esclamazione fuori campo: "Buon anno... teste di c….!". Poi, a una ventina di secondi dall'arrivo del 2025, l'imprecazione, pronunciata da Angelo Sotgiu probabilmente verso un fonico, : "Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di c...!". Episodi che hanno fatto immediatamente il giro del web, oggetto di meme e parodie.

Poco dopo Liorni si è scusato con il pubblico: "Vi dobbiamo delle scuse perché ci è stato detto che qui, sul palco pieno di gente, dove è successo di tutto come sempre accade quando sta per arrivare la mezzanotte, sembra sia scappata qualche parola che non sarebbe dovuta scappare, qualche parola sconveniente, e volevo scusarmi con pubblico, con chi l'ha sentita e si è sentito un po' disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente".



