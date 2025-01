Due mezzi comunali incendiati a Roccella Ionica

Persone non identificate hanno incendiato a Roccella Ionica, dopo averli cosparsi di liquido infiammabile, due mezzi di proprietà del Comune utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Nella stessa occasione é stata data alle fiamme un'automobile usata da alcuni operai della "Jonica Multiservizi", la società in house che gestisce per conto del Comune vari servizi, tra cui la raccolta differenziata dei rifiuti, il servizio idrico e la cura del verde e degli spazi pubblici. I mezzi incendiati erano parcheggiati all'interno dell'Isola ecologica comunale.

I vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per avere ragione delle fiamme.

Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto e identificare i responsabili sono state avviate dai carabinieri, Sul luogo dell'incendio si é recato anche il sindaco, Vittorio Zito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA