Aggredisce due persone per un debito di 50 euro, fermato 26enne

Minaccia ed aggredisce due persone per un debito di 50 euro. I carabinieri hanno fermato a Cirò Marina un giovane di 26 anni con l'accusa di tentata estorsione aggravata.

Il fermo é stato eseguito dopo che il giovane si é presentato, munito di una mazza da baseball e di una tanica contenente liquido infiammabile, in un'edicola del centro, aggredendo il titolare ed il figlio, che era presente, e minacciando di dare fuoco all'esercizio commerciale.

L'aggressione sarebbe stata motivata dalla mancata restituzione al ventiseienne, datosi nel frattempo alla fuga, di un debito di 50 euro contratto dal figlio del titolare dell'edicola.

La denuncia da parte delle vittime ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri della locale Compagnia, che hanno rintracciato e fermato il responsabile dell'aggressione.

Per il giovane il magistrato di turno nella Procura della Repubblica di Crotone ha disposto la custodia cautelare in carcere.



