Sequestrato a Reggio Calabria un quintale e mezzo di botti

Oltre 150 chili di botti, venduti abusivamente, sono stati sequestrati dalla polizia locale di Reggio Calabria. Gli agenti, nell'ambito delle attività di controllo in comnformità all' ordinanza del sindaco della città, hanno individuato quattro persone che, in mancanza di autorizzazione, vendevano illegalmente materiale pirotecnico, su un'area pubblica. Un quinto soggetto, munito invece di licenza, è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.

In totale, ammontano a oltre 10mila e 500 euro le sanzioni amministrative emesse dalla Polizia locale. Il peso netto della polvere pirica contenuta negli artifizi sequestrati è di 40 chilogrammi. Il materiale esplodente, dopo la messa in sicurezza, è stato affidato in custodia ad una ditta specializzata nel settore.



