Carabinieri: Mazzullo, impegnati su crimine e vicini a cittadini

"Impegno nel contrasto della criminalità organizzata, con risultati che ci soddisfano grazie alle importanti operazioni che sono state effettuate, ma anche vicinanza ai cittadini che hanno bisogno di maggiore attenzione sul piano umano e sociale per fare avvertire loro la vicinanza dello Stato". É questo il senso dell'attività svolta nel corso dell'anno che sta per concludersi dai carabinieri nel territorio della provincia di Catanzaro.

A tracciare il bilancio dell'impegno profuso dall'Arma é stato il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giuseppe Mazzullo, che ha incontrato i giornalisti per uno scambio di auguri per le festività insieme al comandante del Reparto operativo, tenente colonnello Giovanni Burgio.

Mazzullo ha sottolineato "l'importanza del ruolo del mondo dell'informazione, paragonabile - ha detto - a quello che svolgono le Stazioni dei carabinieri come 'sentinelle' della legalità sul territorio. Le Stazioni sono importanti perché, oltre ad essere le strutture in cui si presentano denunce e si scoprono reati, sono luoghi in cui ci deve essere una grande capacità di ascolto dei cittadini per raccogliere ed interpretare le loro esigenze. Ed il territorio della provincia di Catanzaro, con i suoi 80 comuni e 54 stazioni dei carabinieri, beneficia di questo reticolato, che é un punto di forza dell'Arma per dare risposte alla popolazione. L'operato dei carabinieri nel corso dell'anno é stato il frutto dell'abnegazione dei militari al servizio del cittadino, che è il nostro riferimento principale. Non solo dell'Arma territoriale, ma anche dei reparti speciali, insieme ai quali abbiamo ottenuto ottimi risultati nel contrasto della criminalità ed in vari settori come la prevenzione degli incendi boschivi e la repressione degli reati contro l'ambiente. Abbiamo migliorato la resa dei nostri servizi preventivi, con l'impiego in un anno di oltre 37 mila pattuglie, aumentando la qualità del nostro rapporto con i cittadini. C'é stato un netto aumento dei nostri controlli su strada, ma si é intensificata anche la nostra capacità di percepire le esigenze di sicurezza del cittadino. Nella nostra attività non abbiamo tralasciato alcun territorio della provincia, dal mare alla montagna, ed abbiamo espletato interventi a 360 gradi. Non parlo soltanto di contrasto alla criminalità organizzata, ma anche alla criminalità comune ed all'illegalità diffusa. C'é stata anche massima attenzione nella lotta contro il traffico di stupefacenti ed i reati contro la pubblica amministrazione. Ma parlare dell'attività dei carabinieri significa anche parlare della vicinanza dell'Arma al cittadino, dagli anziani ai bambini, dando risposte nel modo migliore. Intensa é stata poi la nostra attività in occasione degli eventi alluvionali verificatisi nello scorso mese di novembre".

"Per l'anno prossimo - ha detto ancora il colonnello Mazzullo - ci ripromettiamo di potenziare la nostra attività operativa, ma anche quella educativa nei confronti dei giovani e di prevenzione. Lo scorso anno abbiamo incontrato, complessivamente, 5.500 studenti. Un impegno che é motivato dal fatto che i risultati del nostro lavoro non si ottengono soltanto con denunce e arresti, ma anche attraverso un gioco di squadra tra tutte le istituzioni e le forze di polizia, la magistratura, il mondo religioso e imprenditoriale. Impegno che ha riguardato, in particolare, la prevenzione e la repressione delle truffe agli anziani, dando consigli su come evitare di subire raggiri. Siamo soddisfatti dei risultati operativi ottenuti in vari settori. Ma non ci fermiamo per questo e cerchiamo di ottenere risultati sempre migliori. Nel corso di quest'anno ho percepito segnali di maggiore fiducia nei confronti delle forze dell'ordine e delle istituzioni da parte della popolazione. Ma la fiducia é qualcosa che va coltivato e su cui bisogna lavorare ogni giorno. Nelle zone in cui c'é una maggiore incidenza della criminalità abbiamo investito sotto l'aspetto investigativo. Nessun territorio della provincia é rimasto scoperto o non é stato oggetto della nostra attenzione.

Mi ritengo soddisfatto, dunque, di ciò che abbiamo fatto, ma tanto altro faremo nell'anno che sta per iniziare in termini di impegno e di attenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA