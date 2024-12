Si ribalta muletto, muore cinquantaduenne in Calabria

Stava trasportando materiale su un muletto quando il mezzo, per cause in corso d'accertamento, si é ribaltato, provocandone la morte. É accaduto stamattina nella frazione Le Castella di Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La vittima è un uomo di 50 anni, Paolo Giovanni Gualtieri.

L'uomo, secondo quanto si é appreso, stava effettuando dei lavori nella casa in cui trascorreva le vacanze estive.

Gualtieri è rimasto schiacciato sotto il muletto ed è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto ed i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA