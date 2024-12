Olio spacciato per extravergine, sequestrati 180 quintali

La Guardia di finanza, nel corso di un'operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ha sequestrato 18 quintali di olio d'oliva, per un valore di oltre duecentomila euro, spacciato e venduto come extravergine ma risultato di qualità inferiore.

L'indagine che ha portato al sequestro è stata condotta congiuntamente dai Comandi provinciali della Guardia di finanza di Catanzaro e di Barletta-Andria-Trani e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (Icqrf) dei prodotti agro alimentari del ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste. In particolare, i Finanzieri ed i funzionari dell'Icqrf avevano intrapreso attività ispettive nelle sedi di due aziende, nelle province di Catanzaro e Barletta Andria Trani, eseguendo un riscontro quantitativo ed un campionamento del prodotto detenuto al fine di determinarne la qualità in ragione di quanto riportato sull'apposito registro telematico. L'olio in possesso del produttore catanzarese, contenuto in tre cisterne e facente parte di un'ingente quantità destinata all'azienda pugliese e già in parte a questa consegnata, era stato catalogato quale olio extra vergine Bio, mediante la compilazione del registro telematico Sian, obbligatorio per le aziende del settore.

"L'intervento della Guardia di finanza e dell'articolazione del ministero dell'Agricoltura, specializzato nella repressione delle Frodi agroalimentari, e le successive attività tecniche di accertamento - è detto in un comunicato - hanno consentito di appurare come il prodotto non rispondesse affatto alle caratteristiche chimiche ed organolettiche previste per tale qualità, ma risultasse, di fatto, olio vergine e lampante, non commestibile e caratterizzato da un eccessivo grado di acidità, oltre che potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori". Il titolare della ditta individuale in cui era custodito l'olio sequestrato è stato denunciato dalla Guardia di finanza alla Procura della Repubblica di Catanzaro per i reati di frode nell'esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA