Consegnato alla Regione nuovo treno ibrido Ferrovie dello Stato

Le Ferrovie dello Stato hanno consegnato alla Regione, nella stazione di Sibari, il settimo treno ibrido per la Calabria. Il convoglio va ad aggiungersi ai 14 treni elettrici monopiano già in circolazione sulle linee calabresi. Prosegue, quindi, l'opera di ammodernamento della flotta ferroviaria, prevista dall'ampio programma di investimenti del Contratto di servizio con la Regione Calabria e ArtCal, che ammonta ad oltre 308 milioni di euro, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi a favore di pendolari e turisti.

Un piano che viene adesso ulteriormente integrato, con circa 121 milioni di euro di finanziamenti congiunti di Trenitalia e Regione per l'acquisto di ulteriori dieci treni di nuova generazione (3 elettrici monopiano e 7 ibridi), che già prevede la fornitura di 27 nuovi treni. Oltre ai 14 elettrici monopiano, già consegnati, ne sono previsti 13 ibridi, sette dei quali in circolazione con quello consegnato oggi.

Il nuovo treno ibrido consegnato oggi circolerà sulla linea ionica e sulla linea trasversale Catanzaro Lido - Lamezia Terme Centrale.

Progettato e costruito da Hitachi Rail, il nuovo treno ibrido rappresenta un salto generazionale perché può viaggiare con motori diesel su linee non elettrificate, con motore elettrico su quelle elettrificate e con batterie per percorrere il primo e l'ultimo miglio sulle linee non elettrificate o durante la sosta nelle stazioni, così da evitare l'uso di carburanti, azzerando emissioni e rumori. Il nuovo convoglio dispone di circa 300 posti a sedere e 12 postazioni per le biciclette. È dotato, inoltre, di un innovativo sistema di climatizzazione, con ottimizzazione dei consumi in base all'effettivo numero di passeggeri trasportati. Grazie a queste caratteristiche, il comfort di viaggio risulta notevolmente migliorato.

Alla manifestazione di consegna del nuovo teno hanno partecipato Gianluca Gallo, assessore regionale ai Trasporti; Francesco Lucianò, Responsabile della Segreteria tecnica del Mit, e Francesco Berardi, Direttore regionale di Trenitalia. "Quello di oggi - ha affermato l'assessore Gallo - è un momento molto importante. Consegniamo ai calabresi un treno ibrido, uno dei 27 treni acquistati dalla Regione Calabria ai quali se ne aggiungeranno altri 10 acquistati di recente. Saranno in totale 37. Un investimento importante della Regione per fare in modo che anche il trasporto pubblico locale calabrese sia all'altezza e affinché i nostri conterranei non debbano più vergognarsi dei loro treni. E' un investimento importante, altresì, perché noi vogliamo anche rilanciare le infrastrutture su quest'area e su questo territorio e vogliamo rilanciare, a dispetto di chi non la pensa così, anche questa importantissima stazione, sulla quale si investirà anche in futuro. Questi treni dovranno essere utilizzati anche sulla fascia ionica perché riteniamo che sia fondamentale il rilancio dei trasporti su rotaia su tale tratta.

E' significativa la presenza qui a Sibari del capo della segreteria tecnica del ministro Salvini, Francesco Lucianò. La sua presenza è un'ulteriore segnale di attenzione da parte del ministero verso quest'area verso questo territorio verso questa Regione".

"Questo treno ibrido - ha detto Francesco Berardi - si aggiunge ai 14 treni a trazione elettrica ed agli altri sei treni ibridi di nuova generazione già circolanti in Calabria a seguito di un investimento di circa 320 milioni di euro in cofinanziamento Regione e Trenitalia grazie all'utilizzo anche di fondi Pnrr, fondi sociali e altri fondi messi a disposizione dal ministero.

I treni a trazione ibrida sono trimodali, quindi hanno tre modalità di trazione, elettrica, diesel ed a batterie. In particolar modo in Calabria, per la trazione diesel, stiamo sperimentando un biocarburante che riduce dell'80% le emissioni di anidride carbonica e quindi nell'ottica della sostenibilità ambientale della decarbonizzazione entro il 2050. Entro il 2028, infine, verrà ultimata la flotta di 37 convogli che porterà l'età media dei treni circolanti in Calabria a circa sei anni".





