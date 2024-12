Il buon Natale di Occhiuto davanti all'albero 'con punta storta'

Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, alla vigilia del Natale, ha formulato i propri auguri ai calabresi postando su Facebook una sua foto nella quale appare rilassato non mancando di ironizzare sull'allestimento dell'abete alle sue spalle. "Sì, lo so - ha scritto - La punta dell'albero è storta: esattamente come lo sono un po' io. Ma non fa niente… Le cose poi si raddrizzano.

Tanti cari auguri a tutti di cuore".

Il governatore calabrese, meno di un mese addietro, ha subito un intervento di cardiochirurgia a cui si è sottoposto ad inizio dicembre nell'Azienda ospedaliero-universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro. Dopo la riabilitazione svolta in una clinica specializzata di Cosenza, Occhiuto ha tenuto la sua prima uscita pubblica per partecipare al tavolo al ministero delle Imprese e del made in Italy sulla vertenza Abramo Customer Care che ha portato alla soluzione di una vertenza che riguardava mille lavoratrici e lavoratori dei call center.





