Cittadino italo-tedesco ferito a Magdeburgo, operato alle gambe

E' stato operato a entrambe le gambe e sta bene, anche se probabilmente saranno necessarie altre operazioni, un cittadino italo-tedesco, Marco Forciniti, di 39 anni, rimasto ferito nell'attentato a Magdeburgo. A renderlo noto è stata Manuela Labonia, sindaca di Pietrapaola, cittadina del Cosentino di cui è originaria la famiglia dell'uomo che è nato in Germania e ha doppio passaporto. L'uomo non è in pericolo di vita.

"Ho avuto notizie giusto stamani - ha riferito Labonia all'ANSA - . E' stato operato agli arti inferiori che avevano riportato lesioni importanti. Attualmente è stato trasferito nell'ospedale vicino alla sua residenza e nei prossimi giorni verrà sottoposto, credo, ad altri controlli o interventi per sincerarsi che la colonna non abbia subito danni gravi. Rimane quindi ricoverato ma in buone condizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA