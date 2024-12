Prefetto di Catanzaro in visita al Centro operativo Dia

In occasione delle imminenti festività natalizie e di fine anno, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha incontrato e salutato tutto il personale in servizio al Centro operativo Dia di Catanzaro.

Nell'occasione il prefetto ha ringraziato le donne e gli uomini della Dia per il loro impegno e sacrificio quotidiano nella lotta alla criminalità organizzata, sottolineando che nel corso della sua carriera ha sempre avuto modo di apprezzarne la grande professionalità.



