A Catanzaro il "Christmas Gala" di "Le Cirque Top Performers"

Grazia, bellezza ed una grande forza fisica e spirituale. Ha suscitato forti emozioni ed ampi consensi, con un'interminabile "standing ovation" finale, lo spettacolo "Alis Theatre", il Christmas Gala di "Le Cirque Top Performers", protagonisti i più grandi artisti del Circo mondiale e del Cirque du Soleil, al debutto ieri sera al Teatro Politeama di Catanzaro.

Un vero e proprio "show delle meraviglie" che ha affascinato per oltre due ore il pubblico, presentando numeri straordinari tra fiaba e realtà. Prodotto da Gianpiero e Alessandro Garelli, lo spettacolo ha concluso la trentottesima stagione di eventi organizzata in Calabria da Ruggero Pegna.

É stata una lunga sequenza di "numeri" mozzafiato, alcuni dei quali di enorme effetto, snocciolati dai migliori artisti al mondo del circo contemporaneo, per la prima volta insieme in uno spettacolo unico. Un cast storico, con acrobati, giocolieri, equilibristi, clown e musicisti, provenienti dal Cirque du Soleil, dal Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo e dal Festival Mondial du Cirque de Demain a Parigi, che ha dato vita a strepitosi numeri di acrobazia, ballo e canto, aerei ed a terra.

Un viaggio immaginario nelle atmosfere ispirate ad "Alice nel Paese delle Meraviglie" e alla letteratura fantastica dell'800.

La magia della serata si è percepita già dal foyer, dove Sara Ski, la "Regina di cuori" dello spettacolo, ha accolto il pubblico. Il "maestro di cerimonia" Riccardo Forte, cresciuto nella "Bottega teatrale" di Vittorio Gassman e conduttore per 12 stagioni del programma televisivo della Rai "Melevisione", ha avuto il compito di "cucire" lo show, iniziato con le evoluzioni aeree del del "Duo Extend", gli slovacchi Klara Trombikova, ginnasta della sua nazionale, e Richard Simonik. Sul palcoscenico anche l'ucraino Petro Sukhorada, nazionale di kung fu, vincitore di vari campionati europei e mondiali, funambolico acrobata agganciato alla sua gigantesca ruota.

Una menzione speciale la merita il duo "Hand to hand", il canadese Yves Decoste e l'ucraina Valentina Sidenko. Le due stelle mondiali, già protagonisti di grandi produzioni del Cirque du Soleil, hanno strappato lunghi applausi ed un'autentica ovazione finale. Altro momento magico è stato quello aereo alla "doppia corda" di Sveta Fedyanina che, con i suoi vent'anni, è la più giovane del gruppo, appena diplomata alla School of Circus and Variety Art di Mosca. Acclamato a gran voce per le sue acrobazie anche Anatolii ZaleVskyi, artista del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil, vincitore dei premi internazionali più ambìti, fra i quali la Medaglia d'oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 1998 e il Clown d'Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo nel 1999..

Dopo il successo di ieri sera, si é proseguito oggi con lo show delle ore 17.00, cui seguirà quello delle 21. Infine domani, domenica, l'ultimo spettacolo alle 17.



