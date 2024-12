Verifiche cantiere Metro Catanzaro, irregolarità in assunzioni

Alcune ipotesi di irregolarità sotto il profilo delle assunzioni, oltre a carenze riguardanti il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono emerse nel corso di controlli, effettuati come attività di accesso, al cantiere relativo ai lavori di realizzazione del collegamento metropolitano tra Germaneto e Catanzaro.

Nell'ambito delle attività connesse al protocollo di legalità sottoscritto tra Prefettura, Regione Calabria e Metrofc s.c.a.r.l., contraente generale per la realizzazione della metropolitana di Catanzaro, sono stati effettuati controlli congiunti, finalizzati a verificare eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata ed il rispetto della normativa in materia di di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso dei controlli, ai quali hanno partecipato personale della Dia, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell'ispettorato del lavoro di Catanzaro, sono stati identificate 244 persone, 158 mezzi presenti sul cantiere.

L'attività di verifica, rende noto la Prefettura, è ancora in corso ed i dati acquisiti saranno valutati sotto l'aspetto inerente le possibili infiltrazioni mafiose all'interno dell'apposito Gruppo interforze antimafia della Prefettura.

"L'attività effettuata - specifica la Prefettura - è un altro tassello nell'ambito dello sforzo interistituzionale per garantire la qualità dell'importante opera in fase di realizzazione, la sicurezza dei lavoratori nell'ambito di una necessaria e dovuta cornice della legalità".



