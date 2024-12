Sequestrati 4 quintali di prodotto ittico privo di tracciabilità

Circa quattro quintali di prodotto ittico, privo di tracciabilità ed etichettatura, sono stati sequestrati a Crotone dai finanzieri della Sezione operativa navale della Guardia di Finanza, coadiuvati da personale del Dipartimento di Prevenzione - servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale.

Le attività ispettive, attuate nell'ambito di una serie di operazioni di controllo straordinario mirate al rispetto degli adempimenti fiscali e alla tutela dei consumatori nel settore agroalimentare, hanno riguardato diversi esercizi commerciali operanti nella rivendita al dettaglio e nella lavorazione di prodotti ittici. Ai titolari delle attività non in regola sono state inoltre elevate sanzioni pecuniarie per oltre 8 mila euro.

Le principali irregolarità riscontrate, oltre alla mancanza di informazioni obbligatorie sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti, hanno riguardato l'assenza di indicazioni di prezzo al pubblico, in violazione del Codice del Consumo, il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema Haccp e l'omessa comunicazione di aggiornamenti aziendali. Tali indicazioni, che l'Unione Europea ha reso obbligatorie, viene precisato, mirano a tutelare la salute dei cittadini che devono poter disporre di tutte le informazioni utili a scongiurare il rischio di consumare generi alimentari non trattati nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.



