Minacciò prefetto di Vibo Valentia, obbligo di dimora

Minacce nei confronti dell'allora Prefetto di Vibo Valentia, Paolo Giovanni Greco, e di un componente della commissione d'accesso per un comune vibonese. Per questi motivi, la Polizia ha eseguito una misura cautelare dell'obbligo di dimora a carico del responsabile. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica, è stato notificato dalla Squadra mobile che ha condotto le indagini, con le accuse di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti.

Il procedimento nasce dalla trasmissione di uno scritto contenente espressioni minacciose nei confronti di Greco, che ha lasciato Vibo nelle scorse settimane, e di un componente della Commissione d'accesso per un comune del vibonese. Lo scritto, indirizzato al componente la Commissione d'accesso, era stato recapitato personalmente dall'indagato in Prefettura, in prossimità della data fissata per la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato all'esame delle risultanze dell'attività ispettiva sul comune oggetto di accertamento e per il quale non è stata ancora presa una decisione.

Al termine delle indagini, su richiesta della Procura, il Gip, dopo una ulteriore attività istruttoria, ha emesso la misura cautelare dell'obbligo di dimora.



