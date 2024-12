Gli auguri di Mancuso, riscoprire valori più profondi umanità

"In occasione delle festività natalizie desidero porgere, a nome mio e del Consiglio regionale, a ciascuno calabrese, ovunque si trovi, un augurio sincero di serenità, speranza e rinnovata fiducia nel futuro. Il Natale è un momento speciale che ci invita a riscoprire i valori più profondi della nostra umanità: la solidarietà, il rispetto reciproco e l'impegno per il bene comune. Sono valori che, se vissuti con convinzione, possono guidarci nella costruzione di una regione più forte e coesa". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso in chiusura della seduta dell'assemblea, rivolgendo gli auguri di buon Natale e anno nuovo ai calabresi.

"Il 2024, in un contesto mondiale di conflitti e crisi umanitarie - ha aggiunto - è stato anche un anno di sfide importanti e di conquiste significative per la nostra regione.

Grazie al lavoro svolto, all'impegno dei cittadini e alla tenacia delle nostre comunità, sono stati fatti passi avanti verso una Calabria più giusta, moderna e inclusiva. Tuttavia, siamo consapevoli che c'è ancora molto da fare per superare le criticità che ostacolano il pieno sviluppo economico e sociale della nostra terra".

"L'augurio che desidero condividere - ha detto il presidente del Consiglio regionale - è che il 2025 sia un anno di rinnovata partecipazione e condivisione, un anno in cui ognuno si senta parte attiva di un grande progetto collettivo: una Calabria unita e solidale, capace di affrontare le sfide con coraggio, determinazione e fedeltà ai principi di legalità e giustizia".

"Un pensiero speciale - ha concluso Mancuso - va a coloro che vivono situazioni di difficoltà, sofferenza o solitudine. A loro rivolgo la vicinanza concreta di tutti noi e l'impegno della Regione affinché nessuno venga lasciato indietro. Con questi sentimenti, auguro a tutti un Natale sereno e un nuovo anno di pace, salute e soddisfazioni. Uniti, possiamo costruire un futuro più luminoso per la nostra amata Calabria".



