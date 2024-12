Fiamme in autosalone a Reggio Calabria, nessuna ipotesi esclusa

Un incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, è scoppiato nella notte in un autosalone al piano terra di uno stabile a tre piani in via Aschenez, una delle arterie urbane principali di Reggio Calabria. Non si sono registrati danni alle persone.

Le fiamme sono divampate all'interno dei locali commerciali che si estendono su una superficie di 1.200 metri quadri.

Scattato l'allarme sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Durante le operazioni di spegnimento l'intero stabile che ospita diversi appartamenti è stato evacuato.

Indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato per risalire all'origine del rogo. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa.



