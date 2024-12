Litiga con la moglie e la picchia, arrestato

Al culmine di un litigio si è scagliato contro la moglie picchiandola e procurandole delle lesioni. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri a Lattarico, nel cosentino, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e posto ai domiciliari in un'abitazione distante da quella coniugale.

A chiedere l'intervento dei militari è stata la stessa donna che si è rivolta al 112. Giunti in casa della coppia i carabinieri hanno raccolto la denuncia della vittima trovata in stato di forte agitazione.

L'arresto del trentottenne è stato successivamente convalidato dal gip di Cosenza che ne ha disposto anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.



