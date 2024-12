Caruso,a disposizione ma non mi autocandido a presidente Regione

"Sono a disposizione, ma non mi autocandido, perché non credo alle auto candidature e nemmeno alle auto ri-candidature. Credo nell'impegno politico e sono convinto che dobbiamo rilanciare il territorio non sui social ma con cose concrete". Lo ha detto il sindaco di Cosenza Franz Caruso in merito ad una sua possibile corsa alla presidenza della Regione Calabria, durante lo scambio di auguri natalizio con la stampa.

I rapporti tra il sindaco di Cosenza e il presidente della Regione Roberto Occhiuto si sono incrinati dopo la decisione di realizzare il nuovo ospedale di Cosenza all'Università della Calabria. "Io - ha detto Caruso - sono una persona che se stringe la mano e prende un impegno lo mantiene, l'accordo prevedeva da parte nostra l'ingresso in Arrical e per la Regione la realizzazione dell'ospedale a Vaglio Lise. L'accordo è venuto meno non per me ma per il presidente, quindi evidentemente chi si comporta così è difficile credere che poi mantenga gli impegni assunti. Credo che non si realizzerà il policlinico, visto che non c'è lo studio di fattibilità, così come credo che non si realizzerà l'alta velocità perché non c'è la volontà di fare".



