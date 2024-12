A Gioia Tauro nascerà a breve la Compagnia dei portuali

E' quasi tutto pronto per la creazione della Compagnia dei Portuali di Gioia Tauro, unico grande porto europeo che non aveva una società che prestasse lavoro a chiamata per colmare i picchi di lavoro nei due terminal di transhipment. Lo ha annunciato stamani il presidente dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio Andrea Agostinelli insieme ai funzionari dell'ente e i rappresentanti delle società private che hanno accettato di aderire: la Mct con il 42% delle quote, la Universal Service, la Sea Work e la International Shippping, queste ultime che il 3% delle quote. Il restante 49% di quote sarà pubblico in carico all'Autorità di sistema portuale.

Il capitale sociale della Srl sarà di un milione di euro e dovrebbe essere formalmente costituita presso un notaio dopo l'ok della Corte dei Conti e del ministero alle Infrastrutture.

Prenderà in carico i 50 portuali attualmente iscritti nella Port Agency e altri 70 che dovrebbero essere neoassunti.

Dell'intero cluster portuale non hanno aderito solo Automar ed un'altra società esterna che comunque - hanno assicurato - si avvarranno del lavoro dei portuali della neoAgenzia che verrà costituita grazie all'art. 17 comma 5 della legge 84 che regola l'attività dei porti.

Il prossimo 31 dicembre, a meno di ulteriori proroghe e coperture finanziarie, scadrà la Port Agency che insieme a quella di Taranto, che ha in organico circa 300 portuali, ha garantito le chiamate a tempo per i portuali e l'erogazione dell'Indennità di mancato avviamento. In ogni caso l'iter per la costituzione della nuova sociatà a Gioia Tauro proseguirà comunque.

"Un ulteriore impegno - ha detto Agostinelli - verrà mantenuto dopo trattative lunghissime, nelle quali ci siamo spesi per assicurare un futuro ai portuali che erano usciti dal ciclo produttivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA