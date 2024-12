Sequestrati 3 quintali di botti illegali, un arresto a Crotone

La Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato circa tre quintali di materiale pirotecnico illegale in un esercizio commerciale nel pieno centro di Crotone. Il titolare dell'attività è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di detenzione e vendita senza licenza di esplosivi o altri congegni micidiali, ricettazione, immissione sul mercato di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati, commercio abusivo di materiale esplodente.

I poliziotti della Divisione amministrativa di Crotone, con il supporto tecnico di artificieri della Questura di Catanzaro e degli operatori del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, nel corso di un controllo, hanno individuato il materiale tra cui 244 pezzi di manufatti esplosivi illegali denominati Cobra 10, non classificati e privi di etichettatura per un peso lordo totale di 13,8 circa il cui acquisto non è consentito neanche dietro ottenimento del nulla osta all'acquisto del Questore e vari altri manufatti e artifici non classificati, non riconosciuti e scaduti.

Tutto il materiale esplodente, trovato accatastato e a stretto contatto con altra merce in uno spazio angusto, è stato posto sotto sequestro.



