Sequestrate 80 mila luci decorative e addobbi non sicuri

Oltre 80 mila prodotti non sicuri tra cui giocattoli, luci decorative, allestimenti per presepi e addobbi natalizi vari, sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Paola e delle Tenenze di Scalea, Amantea e Cetraro nell'ambito delle attività di contrasto ai traffici illeciti intensificate dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle in occasione delle festività natalizie.

Gli articoli, già esposti in vendita in alcune attività commerciali della fascia tirrenica della provincia di Cosenza, in violazione delle vigenti normative del settore, sono risultati non sicuri perché privi di etichettatura, di indicazioni in lingua italiana e dell'indicazione dell'importatore con evidenti rischi per i consumatori .

Tutti i responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Cosenza per l'applicazione delle previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo 516 ad un massimo di.25.823 euro



