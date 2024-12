Sacal, a novembre crescita straordinaria in scali Calabria

I dati di traffico passeggeri del mese di novembre 2024 "evidenziano una crescita significativa in tutti e tre gli aeroporti calabresi, consolidando il ruolo centrale del sistema aeroportuale nella Regione". E' quanto si legge in una nota della Sacal, la società di gestione dei tre scali.

In particolare, a Lamezia Terme sono transitati 186.786 passeggeri (+14,8% rispetto a novembre 2023), 24.200 passeggeri rispetto allo stesso mese del 2023 ed un coefficiente di riempimento medio dell'82%, superando anche il precedente primato di novembre 2019. "Particolarmente rilevante - è scritto nella nota - è l'incremento dei voli internazionali, che registrano un aumento del 54% rispetto a novembre 2023. Le rotte più performanti sono state quelle per Francoforte Hahn, Tirana e Bruxelles".

A Reggio Calabria i psseggeri sono stati 77.413 (+206% rispetto a novembre 2023) con +52.079 passeggeri rispetto allo stesso mese del 2023 ed un coefficiente di riempimento medio del 70%.

A Crotone, infine, i passeggeri sono stati 17.555 (+62% rispetto a novembre 2023) con +6.734 passeggeri rispetto a novembre 2023 ed un coefficiente di riempimento medio del 72%.

"Complessivamente - è scritto nella nota - i tre scali calabresi hanno registrato 281.754 passeggeri, consolidando il ruolo di Sacal come motore di crescita e sviluppo per la mobilità regionale. L'aeroporto di Reggio Calabria ha ottenuto un risultato eccezionale, posizionandosi come leader europeo per crescita di capacità (posti in vendita) con un incremento del 163% rispetto a dicembre 2023. Questo straordinario traguardo è stato possibile grazie all'introduzione di nuovi collegamenti e all'aumento delle frequenze operative, sottolineando l'efficacia delle strategie messe in atto da Sacal e la crescente importanza della connettività aerea per la Calabria. Parallelamente, lo scalo di Lamezia Terme entra nella top 10 come uno degli aeroporti in maggiore crescita in Europa, registrando un aumento del 22,5% dei voli rispetto a dicembre 2023".

"Questi risultati - conclude Sacal - sono stati riconosciuti da Cirium, leader globale nell'analisi e nell'elaborazione di dati sull'aviazione civile, noto per l'accuratezza dei propri report e benchmark di settore a livello internazionale".



