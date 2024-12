Progetto "Vivi e scopri la Calabria", 12 milioni per le scuole

E' stato presentato a Catanzaro, dagli assessori regionali Maria Stefania Caracciolo (Istruzione) e Giovanni Calabrese (Turismo), il progetto "Vivi e scopri la Calabria" che si avvale di una dotazione finanziaria pari a 12 milioni di euro e che è rivolto alle scuole statali primarie e secondarie di 1° e 2° grado.

"È una idea progettuale - ha detto l'assessore Caracciolo - voluta da chi mi ha preceduta nell'assessorato, l'europarlamentare Giusi Princi, profonda conoscitrice del mondo dei giovani, del mondo della scuola e della realtà calabrese.

Un'iniziativa importante perché si propone di far conoscere alle giovani generazioni il territorio calabrese, le sue potenzialità e questo anche ai fini dello sviluppo economico della regione".

Si tratta di un'iniziativa con valenza pluriennale contenuta nel Piano di azione "Competenze, Istruzione e Formazione" 2021/2027 del Dipartimento Istruzione e Pari opportunità. "Il progetto - ha aggiunto l'assessore Caracciolo - consiste in visite guidate, percorsi turistici in cui ci sono diverse linee di azione. Percorsi studio turistici finalizzati a far conoscere le nostre bellezze, i percorsi culturali anche dal punto di vista engastronomico e della 'green economy' e quindi tutto quello che c'è di innovativo nel nostro territorio. È previsto un coinvolgimento attivo di tutte le realtà economiche che sono presenti nel nostro territorio. Il progetto è totalmente finanziato dalla Regione e, quindi, chi beneficia di questa linea di azione svolgerà questi percorsi turistici a titolo totalmente gratuito. La durata è di massimo 5 giorni. Quindi per 5 giorni avranno la possibilità di visitare il nostro territorio di visitare le nostre ricchezze enogastronomiche, culturali e le bellezze artistiche e museali".

L'obiettivo dell'azione avviata, scondo quanto illustrato nella conferenza stampa, è quello di sostenere, attraverso il finanziamento di progetti extracurricolari realizzati sul territorio regionale e, in particolare, al di fuori della provincia sede dell'istituzione scolastica partecipante, l'educazione dei ragazzi al turismo culturale, alle tradizioni e al patrimonio materiale e immateriale della Calabria, favorendo l'acquisizione di competenze pratiche e teoriche utili a valorizzare le risorse storiche, architettoniche, paesaggistiche, artistiche, ambientali, enogastronomiche ed artigianali di cui il nostro territorio dispone, consentendo loro di sperimentare in prima persona le sue grandi potenzialità.

"C'è la possibilità - ha detto l'assessore Calabrese - di stanziare circa 73mila euro a progetto. Le scuole dovranno utilizzare al meglio queste risorse non con la classica gita scolastica, ma attraverso un progetto culturale e turistico serio che faccia formazione e miri a far conoscere le diverse realtà anche artigianali della regione".

"Lo scopo è anche avviare gli studenti in percorsi professionali turistici: "L'auspicio - ha sottolineato l'assessore Calabrese - è quello che gli studenti, specie quelli dell'ultimo anno possano poi trasformare questa conoscenza in azioni concrete anche di opportunità lavorative".



