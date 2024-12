Babbo Natale scende da elicottero Cc per bimbi ricoverati

E' sceso da un elicottero dei carabinieri, il Babbo Natale che stamani ha fatto visita, portando doni, ai piccoli ospiti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Presidio ospedaliero "Ciaccio", nonché del reparto di Pediatria e di Chirurgia pediatrica del Presidio Ospedaliero "Pugliese" di Catanzaro. Con l'approssimarsi delle festività natalizie, infatti, i carabinieri della Legione Calabria hanno pensato di manifestare la loro vicinanza ai piccoli ospiti e si sono presentati in ospedale accompagnati da Babbo Natale, arrivato con l'elicottero insieme ai carabinieri dello Squadrone eliportato "Cacciatori Calabria" di Vibo Valentia, sventolando un drappo bianco con un cuore rosso e una fiamma al centro.

Il sorvolo sull'ospedale ha suscitato lo stupore dei piccoli che, affacciatisi sul balcone, hanno salutato con gioia l'originale e inaspettata visita. Dopo il passaggio dell'elicottero, il comandante della Legione Calabria, generale Riccardo Sciuto, il vice comandante, generale Francesco Iacono, il comandante provinciale di Catanzaro, colonnello Giuseppe Mazzullo, il comandante dello Squadrone "Cacciatori Calabria", tenente colonnello Davide Montinaro e una rappresentanza di militari del Comando provinciale di Catanzaro, dei Cacciatori e dell'8° Nucleo elicotteri di Vibo Valentia, accompagnati da Babbo Natale, da Batman e da 2 unità cinofile, hanno distribuito ai giovani pazienti libri, giocattoli e vari gadget.

L'iniziativa, promossa dalla Legione carabinieri Calabria e resa possibile dalla direzione dell'Azienda ospedaliera universitaria "Dulbecco" di Catanzaro, ha visto la presenza del prefetto Castrese De Rosa, del commissario straordinario dell'Azienda "Dulbecco" Simona Carbone, del direttore sanitario aziendale Domenico Perri e della direttrice di Ematologia e oncologia pediatrica Maria Concetta Galati, ed è stata molto apprezzata dai bambini, dalle loro famiglie e dal personale sanitario.

"Un piccolo gesto simbolico - sottolinea l'Arma in una nota - che ha consentito di distrarre i piccoli e di regalare loro un sorriso, alleviando la loro permanenza in Ospedale. L'evento si inquadra nelle iniziative di solidarietà che da sempre, nel solco della tradizione, vedono l'Arma vicina alle Comunità e attenta alle fasce più deboli e vulnerabili. Un incoraggiamento per questi bambini, con l'augurio di poter tornare presto a casa".



