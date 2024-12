Arrestati i presunti autori dell'incendio di tre auto a Lungro

I carabinieri della Compagnia di Castrovillari hanno arrestato e posto ai domiciliari un trentaquattrenne e un trentenne ritenuti i presunti autori dell'incendio di tre autovetture avvenuto a Lungro nello scorso giugno.

I provvedimenti sono stati disposti dal gip di Castrovillari su richiesta della Procura della città del Pollino e fanno seguito delle indagini scattate immediatamente dopo il rogo avvenuto nel giugno scorso che distrusse le vetture di proprietà di un imprenditore, danneggiando anche alcune abitazioni adiacenti. I militari dell'Arma, intervenuti sul luogo dell'incendio e resisi conto della natura dolosa delle fiamme, già a distanza di poche ore dall'accaduto effettuarono una perquizione in casa del trentraquattrenne notando alcuni particolari come le impronte di scarpe nere impregnate di fuliggine. Subito dopo venne fermato e controllato anche l'altro presunto autore, trentenne, trovato per strada alla guida della propria auto e che, nella circostanza, giustificò la propria presenza a quell'ora accampando scuse inverosimili.

Le indagini che hanno portato all'emissione dei provvedimenti, sulla base anche della ricostruzione del percorso seguito dai due prima e dopo l'incendio, si sono avvalse anche di immagini ricavate dai sistemi di videosorveglianza e delle dichiarazioni di alcuni testimoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA