Vandalizzato a Lamezia l'albero di Natale 'Smile_Eco-friendly'

E' stato ancora una volta vandalizzato l'Albero di Natale "Smile_Eco-friendly", simbolo di condivisione e sostenibilità, realizzato per il secondo anno consecutivo in corso Nicotera a Lamezia Terme. A darne notizia sono la Lamezia Multiservizi e l'Amministrazione comunale della città.

"Stamane - è detto in una nota - la Lamezia Multiservizi, incaricata della realizzazione e della manutenzione dell'iniziativa, ha riscontrato che ignoti hanno rubato motori e palette, pedali e hanno danneggiato diverse parti delicate delle biciclette, indispensabili per il funzionamento dell'albero.

Inoltre, gli addobbi, già sostituiti ben tre volte a causa di precedenti atti di inciviltà, sono stati ulteriormente presi di mira. L'Albero 'Smile_Eco-friendly' nasce con un messaggio chiaro: promuovere la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini. Alimentato grazie all'energia generata dalle biciclette su rulli, l'iniziativa mira a unire simbolicamente il gesto dello sforzo collettivo con l'accensione delle luci natalizie, richiamando i valori di condivisione, coesione sociale e rispetto per l'ambiente".

"Non si trattava di un albero sfarzoso o perfetto - hanno dichiarato i dirigenti della Lamezia Multiservizi manifestando amarezza e sconcerto per l'accaduto - ma di un simbolo di come lo sforzo comune possa illuminare la città. Non possiamo nascondere la delusione per questi continui atti di vandalismo, che danneggiano non solo l'installazione ma anche l'immagine della nostra comunità". Anche l'Amministrazione comunale "condanna con fermezza questi atti di inciviltà e invita tutti i cittadini a riflettere sul valore delle iniziative realizzate per il bene comune. Il Natale deve essere un momento di condivisione e non di divisione".



