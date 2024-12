Cambio al vertice del Raggruppamento Calabria per Strade sicure

Cambio al vertice del Raggruppamento "Calabria" nell'Operazione "Strade Sicure".

Stamani, nella Caserma "Pepe/Bettoja" di Catanzaro, sede del Comando militare Esercito Calabria, ha avuto luogo l'avvicendamento al comando fra il comandante del 24mo reggimento artiglieria terrestre "Peloritani", colonnello Simone Scodellaro, ed il comandante del Primo Reggimento Bersaglieri, colonnello Massimo Salvemini, alla presenza di una rappresentanza militare dei due reparti.

Da giugno a dicembre 2024, 316 uomini e donne dell'Esercito Italiano sono stati impegnati, in concorso alle forze di polizia, in attività di vigilanza di luoghi sensibili e pattugliamento in tutte le province della Calabria, conducendo, nel solo semestre, circa 85.000 identificazioni e 28.000 controlli di autoveicoli, aumentando contestualmente il livello di percezione di sicurezza da parte della collettività.

"Si conferma positivo - è scritto in una nota dell'Esercito - il trend dei risultati operativi conseguiti dai militari impiegati nell'operazione che, nella sola Calabria, nel corso del 2024 ha visto superare la soglia complessiva di 200.000 tra controlli ed identificazioni confermando, ancora una volta, il concreto e significativo apporto fornito in favore della popolazione".

Come tutti i reparti che li hanno preceduti nel Raggruppamento "Calabria", anche i bersaglieri del Primo reggimento di Cosenza, "fortemente legati al territorio, subentrano dopo un periodo di specifico addestramento mirato a conferire peculiari capacità d'intervento, quale il Metodo di combattimento militare, un sistema di combattimento a distanza ravvicinata concepito all'interno dell'Esercito Italiano, che consente ai militari sul terreno di intervenire con gradualità, sicurezza e tempestività".



