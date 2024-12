Picchia e maltratta la compagna, allontanato da casa familiare

Avrebbe picchiato la compagna provocandole vistosi lividi sul viso. Ad un uomo di nazionalità straniera, accusato di maltrattamenti in famiglia e tentate lesioni, la Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano Rossano ha notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare.

Gli agenti della Squadra volante sono intervenuti a seguito di richiesta di intervento fatta dalla donna. Giunti nell'appartamento della coppia, i poliziotti hanno notato vari lividi sul viso della donna ma, soprattutto, un vistoso occhio gonfio. Prestati i primi soccorsi dal personale del 118, la donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. E' stata poi la stessa vittima delle violenze a confidare agli agenti una serie di condotte vessatorie attuate dal compagno nei suoi confronti, degenerate spesso in violenze fisiche e verbali.

Raccolta la denuncia e avviate le indagini, la Procura ha avanzato la richiesta di provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo che è stata accolta dal gip del Tribunale di Castrovillari. Il compagno della donna è stato allontanato dalla casa familiare e non potrà avvicinarsi alla parte offesa ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati con l'obbligo di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 300 metri.



