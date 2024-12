In Calabria 320 amministratori pubblici aderiscono a Fi

"In Calabria negli ultimi tempi hanno aderito a Forza Italia 320 amministratori pubblici, tra cui 47 sindaci". Lo ha annunciato il coordinatore regionale del partito, Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo vicario alla Camera, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa a Lamezia Terme alla quale ha partecipato il segretario Antonio Tajani.

"Abbiamo fatto - ha aggiunto Cannizzaro - un grande gioco di squadra grazie al lavoro dei consiglieri regionali, dai colleghi parlamentari, di tutti i coordinatori provinciali e dei quadri dirigenti. Forza Italia, in Calabria, può vantare una grande squadra che è unita e compatta, oltre che determinata sulle idee da portare avanti, sui problemi da affrontare e sui punti di forza dai quali ripartire. Voglio ringraziare Antonio Tajani perché è la quarta volta che viene in Calabria. E perché stiamo ottenendo come partito tanti risultati in Calabria e oggi anche noi possiamo guardare a Roma come classe dirigente che sta risollevando le sorti della Calabria. E questo si deve ad un presidente di Regione come Roberto Occhiuto ed al lavoro che viene fatto a livello centrale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA