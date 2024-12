Sciopero trasporti, poco rilevanti le conseguenze in Calabria

Non si stanno rivelando particolarmente rilevanti le conseguenze in Calabria dello sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico proclamato dall'Unione sindacale di base.

La conseguenza maggiore dell'agitazione riguarda, in particolare, l'aumento del traffico nelle maggiori città a causa della necessità per le persone di utilizzare i mezzi privati in sostituzione di quelli pubblici, bloccati a causa dello sciopero.

L'agitazione ha riguardato tutti i settori del trasporto pubblico ma, poiché lo sciopero era stato ampiamente annunciato, l'utenza ha preferito non spostarsi o utilizzare mezzi propri.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore ferroviario, Trenitalia ha assicurato la circolazione dei treni regionali nella cosiddetta "fascia di garanzia", e cioè dalle 6 alle 9 di stamattina. E lo stesso avverrà stasera per la seconda fascia, dalle 18 alle 21.



