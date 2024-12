Generale Luongo visita una delle sue prime sedi di servizio

Il Comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo, nel tragitto che lo ha portato in visita al Comando Interregionale "Culqualber" di Messina, ha fatto tappa nella sede della Compagnia di Taurianova in provincia di Reggio Calabria, una delle prime sedi in cui ha prestato servizio quando era un giovane capitano di 26 anni. L'incontro ha offerto l'occasione al nuovo Comandante generale dell'Arma di rivivere alcuni ricordi personali e professionali. Al generale Luongo i carabinieri della Compagnia della cittadina della Piana di Gioia Tauro hanno consegnato anche un dono: una collezione di articoli di stampa relativi alle molte operazioni svolte sotto la sua guida, quasi un trentennio fa.

Il comandante generale dei carabinieri, nel corso della sua sosta a Taurianova, si è recato anche in contrada Razzà dove ha deposto un cuscino di fiori sulla stele commemorativa dell'appuntato Stefano Condello e del carabiniere Vincenzo Caruso, uccisi, il primo di aprile del 1977, in un conflitto a fuoco con esponenti della 'ndrangheta. Dopo Taurianova, il generale Luongo è stato a Cinquefrondi dove ha incontrato la signora Maria Belcastro e il marito Michele Mammola. La donna, nel settembre 1988, fu sequestrata e tenuta prigioniera, venendo liberata dopo 46 giorni, grazie all'intervento dei carabinieri.





