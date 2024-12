Albero cade su un'auto, lievi ferite per le due persone a bordo

Tanta paura ma solo lievi ferite per le due persone a bordo di un'auto colpita dalla caduta di un albero in Calabria. E' accaduto nel pomeriggio a Gizzeria, in provincia di Catanzaro.

I due - il conducente e un passeggero - stavano percorrendo la strada che da Gizzeria superiore porta alla marina quando, per cause in corso di accertamento, l'albero è precipitato cadendo sul parabrezza e sul cofano della vettura. I due malcapitati sono stati affidati al personale sanitario per le cure del caso. Intervenuti sul posto con una squadra i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno olperato per la messa in sicurezza del sito e della vettura e per la rimozione dell'albero caduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA