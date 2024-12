Bombardieri, necessario proseguire con referendum su Autonomia

"Questo Paese non può dividersi in un momento in cui le scelte sono globali. È necessario andare avanti con il referendum perché deve essere battuta quell'impostazione che pensa di allargare le diseguaglianze, va bocciata l'impostazione della legge che il Mezzogiorno e la Calabria in modo particolare, abbiano la possibilità di recuperare la distanza che li tiene molto lontani dalle regioni del Nord su grandi temi: sanità, lavoro assistenza sociale e istruzione. Temi fondamentali per la crescita della popolazione". Lo ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri a Rende (Cosenza), a margine di un dibattito pubblico sull'autonomia differenziata organizzato da Federazione Riformista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA