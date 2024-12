Si é insediato il nuovo Prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, 62 anni, originaria di Colosimi, in provincia di Cosenza.

Il nuovo prefetto ha ricevuto i vertici delle forze di polizia, incontrando, in particolare, il questore, Rodolfo Ruperti, ed i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza, colonnelli Luca Toti ed Eugenio Bua. Ha poi reso visita istituzionale al sindaco di Vibo, Vincenzo Romeo.

Nella giornata odierna, inoltre, ha incontrato il presidente del Tribunale, Tiziana Macrì, ed il Procuratore della Repubblica, Camillo Falvo. Successivamente si é recata in Curia per un saluto al Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro.

Per domani, mercoledì, alle 12, il prefetto ha programmato una conferenza stampa.



