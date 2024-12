Scarico reflui lavorazione senza permesso, sequestrato frantoio

I carabinieri Forestale dei Nuclei di Lamezia Terme e Nocera Terinese, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di una impresa che gestiva un opificio oleario all'interno di un capannone industriale a Lamezia Terme, in assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali e senza alcun permesso per lo scarico dei reflui prodotti. I militari, nel corso di un controllo, hanno constatato la lavorazione di olive ed hanno posto sotto sequestro l'intera struttura adibita illecitamente a frantoio, il piazzale esterno - per una superficie totale di oltre 1000 metri quadrati - oltre alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle attività.



