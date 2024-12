Occhiuto dimesso dall'ospedale, iniziata la riabilitazione

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, è stato dimesso dal reparto di cardiochirurgia dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro. Il governatore era stato sottoposto lo stesso giorno del ricovero, mercoledì scorso, ad un intervento dopo che, in seguito ad alcuni accertamenti clinici di cui lui stesso aveva dato notizia in un post sui social, gli era stata diagnosticata una severa insufficienza mitralica, legata ad un prolasso della stessa valvola cardiaca.

L'operazione al cuore, eseguita dall'equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia della "Dulbecco", con la presenza nel team anche del dottore Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica, era perfettamente riuscita.

Adesso Occhiuto, che é anche commissario ad acta per la sanità in Calabria, ha già iniziato, anche in considerazione del miglioramento del suo stato di salute, un percorso riabilitativo della durata di circa una settimana in una clinica specializzata di Cosenza.



