Incendia moto e due auto per ritorsione, arrestato

Avrebbe provocato l'incendio di una moto e due auto come ritorsione per presunte angherie subite da una conoscente. Un uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Soverato.

L'arresto è stato fatto per la ritenuta sussistenza di gravi indizi, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Procura del capoluogo.

L'indagine che ha portato all'emissione del provvedimento, condotta dai militari del Nucleo operativo radiomobile, è stata avviata nello scorso mese di ottobre a seguito dell'incendio di un motociclo, che è stato distrutto, e di due auto parzialmente danneggiate da un rogo che si è poi propagato anche alla facciata di un condominio. L'uomo per innescare le fiamme, secondo quanto emerso, avrebbe utilizzato della diavolina.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA