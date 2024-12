Trovato con 700 grammi di marijuana, arrestato

I carabinieri della Stazione di San Sosti hanno arrestato un uomo residente a Sant'Agata di Esaro, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanza stupefacente dopo essere stato trovato con oltre 700 grammi di marijuana.

L'uomo è stato fermato per un controllo mentre era alla guida della propria auto e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nascosti in un piccolo garage adiacente l'abitazione, i carabinieri hanno trovato lo stupefacente, già imbustato in contenitori sottovuoto, oltre che ad alcuni grammi di hashish. Inoltre, sono stati trovati circa 2.000 euro in banconote di vario taglio.

I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari guidata da Alessandro D'Alessio, hanno proceduto ad accertamenti nei confronti del soggetto e verificato, attraverso l'utilizzo di specifici "narco test", la natura dello stupefacente rinvenuto.



