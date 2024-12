Trentottenne salva anziana intrappolata in casa per un incendio

Non ci ha pensato un attimo e si é lanciato tra le fiamme che si erano sviluppate in un'abitazione per soccorrere un'anziana che, bloccata dalla paura, non riusciva ad allontanarsi. L'"eroe per un giorno" é un trentottenne, che, dopo essere entrato in casa, ha preso in braccio la donna e l'ha portata fuori, salvandole la vita. É accaduto stasera nella frazione marina di Nicotera, nel Vibonese.

L'uomo, dopo avere intuito che la situazione poteva diventare pericolosa per l'anziana, che era sola in casa, si è introdotto senza la minima esitazione nell'abitazione, portando via la donna.

Né l'anziana, né il suo soccorritore hanno riportato ferite a causa dell'incendio, sviluppatosi, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, da una stufa o da un fornello lasciato inavvertitamente acceso.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco, che, oltre a spegnere le fiamme, si sono adoperati per portare via alcune bombole custodite nella casa che rischiavano di esplodere.





