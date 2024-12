Processo Malarintha,assolto l'ex sindaco di Rende Marcello Manna

Il gup di Cosenza ha assolto l'ex sindaco di Rende Marcello Manna, imputato anel processo Malarintha, scaturito da un'operazione del novembre 2022.

L'indagine della Procura di Cosenza aveva coinvolto un'ottantina di indagati accusati, a vario titolo, di corruzione, rivelazione di segreto di ufficio, falso in atto pubblico, turbativa d'asta, frode in pubbliche forniture, peculato e abuso d'ufficio.

Nel mirino della magistratura cosentina erano finiti gli appalti e bandi comunali per la manutenzione di impianti e aree pubbliche della città. L'inchiesta aveva contribuito, assieme a quella principale denominata 'Reset', allo scioglimento del Comune di Rende. Tra gli indagati c'erano indagati amministratori, professionisti e imprenditori, tra i quali anche l'ex vicesindaco Annamaria Artese che è stata prosciolta.

La Procura di Cosenza, nel processo celebrato con rito abbreviato, aveva chiesto per Manna una condanna ad otto mesi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA