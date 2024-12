Borse di studio da Fondazione Banco Napoli e Associazione Madeo

La Fondazione Banco di Napoli finanzia per tre anni borse di studio per la formazione culturale e professionale post universitaria di giovani calabresi, erogate nell'ambito del "Premio Tonino Madeo". È stato firmato, infatti, nel capoluogo campano il protocollo d'intesa tra la Fondazione Banco Napoli, presieduta da Orazio Abbamonte, e l'Associazione Madeo guidata da Eugenio Madeo, ente, sottolinea una nota, "che ha come scopo istitutivo quello di tenere sempre vivo il ricordo del presidente Antonio Madeo, magistrato calabrese, che si è distinto per la sua grande umiltà e il profondo senso istituzionale con cui ha onorato le delicate funzioni che ha ricoperto nel corso della carriera".

Le borse di studio riguardano la partecipazione a corsi di preparazione, concorsi pubblici, master, corsi di formazione, stage, in diversi ambiti formativi, comprese le discipline giuridiche, economiche, sociali, scientifiche. "Questa importante convenzione - ha commentato Eugenio Madeo - ha lo scopo di promuovere iniziative congiunte al fine di rafforzare le opportunità culturali per studiosi, ricercatori, per la formazione post universitaria degli intellettuali e della futura classe dirigente, in particolare residenti in Calabria, soprattutto se privi di adeguati mezzi economici e anche in una futura ottica occupazionale. Obiettivo è arginare la fuga dei cervelli, vogliamo che la qualità resti e si coltivi a casa nostra".



