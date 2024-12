Nuovo reparto di Chirurgia toracica all'ospedale di Cosenza

"Sono entrato con un'idea negativa sull'ospedale e oggi posso dire che è un reparto eccellente e tutti, medici e infermieri, sono stati professionali, gentili, direi fenomenali". Sono le parole di Antonio Spera, primo paziente del nuovo reparto di Chirurgia toracica all'ospedale Annunziata di Cosenza inaugurato oggi. L'Unità operativa è diretta dalla dottoressa Franca Melfi.

"La fusione - ha spiegato Melfi - tra Accademia e sanità significa buone cure, buona pratica, significa ottimi risultati.

Devo riconoscere che qui ho trovato una sala operatoria splendida e un team infermieristico assolutamente eccellente.

L'integrazione di tutte le competenze, perché la multi specialità è la chiave di volta, è importante. Noi dobbiamo fare gruppo questa è la cosa fondamentale".

Al taglio del nastro presenti anche il direttore generale dell'Ao di Cosenza, Vitaliano De Salazar e il rettore dell' Unical Nicola Leone.

Franca Melfi, originaria di Oriolo, presidente della società europea di Chirurgia cardiotoracica, è in servizio all'Unical ed a disposizione anche dell'Azienda ospedaliera di Cosenza.

"Credo che oggi - ha detto De Salazar - il risultato è evidente ed è un risultato frutto di due anni intensi di lavoro quando questo ospedale era l'ultimo presidio italiano. Oggi già Agenas ci dice che siamo molto migliorati e con la professoressa Melfi oggi si chiude un cerchio di bella sanità e noi vogliamo diventare sicuramente un centro di riferimento per la chirurgia toracica. Abbiamo posto tutte le condizioni strutturali economiche e di personale affinché tutto ciò avvenga".

Il progetto di unione tra le competenze dell'Università della Calabria e l'Azienda ospedaliera ha l'obiettivo comune innalzare gli standard di cura per i pazienti e formare le future generazioni di medici e chirurghi calabresi.



