'Europa a casa', nasce in Calabria piattaforma sui bandi Europei

"E' una iniziativa straordinaria che non è solo utile per una Regione come la Calabria ma vale per tutti i territori perché è replicabile in ogni parte d'Italia". Così la ministra Elisabetta Casellati ha commentato l'iniziativa "Europa a casa", promossa dall'europarlamentare calabrese Giusy Princi.

"È anche una novità in assoluto - ha aggiunto la ministra - perché per prima cosa dà informazioni su quelle che possono essere opportunità di lavoro. Ed è rivolta a tutte le categorie sociali. E poi, devo dire che è un modo straordinario di fare politica, e farlo in questo modo, cioè immaginando un rapporto con la gente per soddisfare tutte quelle che sono le necessità e le esigenze. È un'iniziativa che produce lavoro, che produce occupazione che fa sì che la Calabria, che sta dimostrando una grande volontà di crescere, di diventare più attrattiva".

"Oggi - ha detto Princi illustrando le finalità dell'iniziativa - lanciamo un importantissimo servizio. Un ponte concreto per consentire a cittadini, categorie, ordini professionali, agricoltori, imprenditori, di accedere a tutti i bandi promossi dall'Europa, sia quelli diretti, quindi di emanazione della Commissione europea, quanto quelli indiretti, attraverso i fondi nazionali e regionali gestiti con fondi comunitari".

Parlando davanti a sindaci, amministratori locali, e dirigenti di partito, alla presenza degli assessori regionali Lucia Caracciolo, Gianluca Gallo, e Rosario Varì, e al vicecapogruppo alla Camera e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, Princi ha spiegato che il servizio sarà emanato attraverso una piattaforma. "Ci sarà un indirizzo dedicato ad 'europacasa.eu' - ha detto - nel quale andremo a caricare i link di accesso ai bandi. Alla piattaforma lavorerà un pool di euro progettisti di Bruxelles che accompagnerà gli utenti attraverso risposte personalizzate. Tutti quanti, cittadini, o le categorie interessate potranno fruire di un servizio di accompagnamento con degli europrogettisti territoriali. Nel contempo mi impegnerò a promuovere dei tavoli decentrati in cui coinvolgerò le categorie produttive e i cittadini. Europa casa vuole essere - ha concluso Princi - servizio dell'opportunità. La Calabria è Regione obiettivo convergenza dal duemila e abbiamo sempre restituito i soldi comunitari per mancanza di accompagnamento. Lo avevo promesso in campagna elettorale: di andare in Europa per dare opportunità ai nostri territori, contribuendo allo sviluppo ed a dare un futuro ai giovani di questa Regione".

"Giusi Princi - ha commentato Cannizzaro - in pochissimi mesi di permanenza a Bruxelles, chiaramente sostenuta da Forza Italia e dal Ppe, ha promosso questa autentica intuizione e sono molto contento che a battezzare anche questa iniziativa ci sia proprio il ministro per le riforme e la semplificazione Maria Elisabetta Casellati. Una idea che potrà essere presa a modello da altri eurodeputati del nostro Paese. E la presenza, oggi qui, di tantissimi sindaci anche di colore diverso rispetto a quello di Forza Italia ci fa capire che stiamo andando verso la direzione giusta".



