Sindaco Catanzaro, domani a Roma per nomina cardinale Battaglia

Domani, 7 dicembre, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, parteciperà a Roma alla cerimonia nel corso della quale sarà nominato cardinale don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, originario di Satriano (Catanzaro) e fondatore del Centro calabrese di solidarietà, struttura che dal 1992 si occupa del trattamento e del recupero delle persone affette da tossicodipendenze.

"Si tratta di un momento - afferma, in una nota, il sindaco Fiorita - di grande significato per tutta la comunità catanzarese. Don Mimmo Battaglia rappresenta un punto di riferimento straordinario per la nostra città e per l'intera comunità ecclesiale. Nel corso del suo ministero, don Mimmo ha saputo incarnare valori umani e spirituali profondi, distinguendosi per la sua vicinanza agli ultimi, per l'ascolto e l'azione concreta in favore dei più fragili. Per tutto ciò che ha donato a Catanzaro e alla Calabria è nostro dovere, come Amministrazione comunale del capoluogo di regione, accompagnarlo con gratitudine e affetto in questo nuovo capitolo del suo percorso pastorale. La sua nomina è motivo di orgoglio e di speranza poiché siamo certi che saprà testimoniare, anche da cardinale, quei valori di giustizia, solidarietà e amore che lo hanno sempre contraddistinto. L'intera comunità di Catanzaro si unisce a questa importante occasione, augurandosi che don Mimmo Battaglia continui a essere fonte d'ispirazione per tutti noi".





