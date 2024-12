Casellati, Calabria fiore all'occhiello di Forza Italia

"Sono entrata in Forza Italia nel 1994 e ho seguito tutto il percorso politico e personale di Silvio Berlusconi. Oggi vedo la Calabria come fiore all'occhiello. Le premesse del consenso al 20% alle politiche di cui parla Antonio Tajani sono in Calabria visto che alle ultime europee qui il partito ha raggiunto il 18%. Abbiamo raccolto l'eredità di Berlusconi e la stiamo attuando, noi al governo e voi qui che lavorate nei territori insieme alle persone". Lo ha detto la ministra per le Riforme e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati che stamani ha incontrato, nella sala del Consiglio provinciale di Catanzaro, il coordinamento provinciale di Forza Italia. All'incontro erano presenti il vicecapogruppo alla camera dei deputati e segretario regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro, il segretario provinciale di Forza Italia Marco Polimeni e il vice segretario regionale Emanuele Ionà.

La ministra ha rivolto un pensiero anche al presidente regionale Roberto Occhiuto, vice segretario nazionale del partito, che recentemente ha subito un intervento chirurgico al cuore. "È uno dei presidenti di regione più graditi rispetto alla popolarità - ha detto Casellati - fondata sul fatto che ha cambiato un paradigma in questa regione. Ha rivoluzionato la regione con delle scelte coraggiose, dalle infrastrutture alla sanità e la gente per questo lo ama. Perché ha dimostrato d'avere visione. Questo è quello che identificata tutto il centrodestra: la visione, l'investimento sul futuro".

Del ruolo del partito nel capoluogo ha parlato Cannizzaro. "A Catanzaro - ha detto - il partito è solido, si sta opponendo benissimo a quelle che sono le scelte scellerate di un Partito democratico e di un sindaco che evidentemente non ha contezza del ruolo che in maniera errata gli è stato conferito dai cittadini e dagli amici catanzaresi. Forza Italia a Catanzaro, insieme agli alleati, sta costruendo una classe dirigente adeguata per il capoluogo di regione. Tanti sono i sindaci che hanno deciso di aderire a Forza Italia e altri si aggiungeranno per irrobustire il partito che a livello regionale sta crescendo sempre di più".

L'incontro è stato l'occasione per presentare i nuovi quadri dirigenziali del coordinamento provinciale: i vicecoordinatori provinciali Paolo Colosimo per l'area dell'Alto Ionio, Alessandra Lobello per l'area catanzarese, Francesco Trunzo area del Reventino e Giovanni Matacera area Basso Ionio.



