Presentata la stagione del teatro Politeama di Catanzaro

Lirica, concerti di musica classica, un tributo ad Ennio Morricone ed interpreti di prestigio come Carlo Buccirosso ed Arturo Brachetti. Sono alcune delle proposte che il nuovo management della "Fondazione Politeama" di Catanzaro ha annunciato nel corso della conferenza stampa di presentazione della stagione del Teatro Politeama, affidata alla sovrintendente Antonietta Santacroce e al nuovo direttore generale Settimio Pisano.

Il cartellone, che contiene una proposta culturale variegata, prevede sette spettacoli nell'ambito dell'ottava edizione di "Musica & Cinema", con diverse date uniche in Calabria, e altri quattro appuntamenti della sezione lirico-sinfonica che animeranno il teatro dalla fine dell'anno fino a maggio 2025. Alla conferenza stampa, insieme ad Antonietta Santacroce e Settimio Pisano, é intervenuto il presidente della Fondazione, nonché sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. "La Fondazione Politeama - ha detto Fiorita - vuole confermare il proprio ruolo centrale nel sistema culturale regionale e lo fa rilanciando la propria azione propulsiva e guardando al futuro con rinnovato entusiasmo. L'obiettivo, condiviso dal nuovo management, è quello di riuscire a costruire ulteriori opportunità di crescita per la città capoluogo, puntando ad attrarre investimenti ed a consolidare sinergie in grado di produrre ricadute tangibili per l'indotto economico, sociale e culturale del territorio".

Il primo appuntamento, un fuori abbonamento, di "Musica & Cinema" è un'anteprima natalizia, il "Christmas Gospel Concert" dell'Inspirational Choir of Harlem, con Anthony Morgan, previsto per il 23 dicembre.

L'inaugurazione ufficiale della stagione é in programma il 18 gennaio con il concerto "Morricone dirige Morricone. La grande musica per il cinema". Un tributo ai più famosi temi per il cinema creati dal compositore Premio Oscar, cittadino onorario di Catanzaro e già presidente onorario di "Musica & Cinema". Il repertorio sarà eseguito, sulle partiture originali, dall'Orchestra Roma Sinfonietta, con il soprano Vittoriana De Amicis e la direzione del figlio di Morricone, Andrea.

Oltre a Buccirosso e Brachetti, al Politeama saranno in scena Peppe Barra e Stefano Bollani.

La conclusione sarà affidata ad una produzione originale multidisciplinare dal titolo "Oltre lo spazio. Da E.T. a Star Wars", un omaggio a John Williams ideato dalla sovrintendente Santacroce per valorizzare due eccellenze del teatro Politeama: la scuola di ballo, diretta da Giovanni Calabrò, e l'Orchestra filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlìa.

"A pochi mesi dal nostro insediamento - ha detto Antonietta Santacroce - la scelta è stata quella di offrire una programmazione di alto profilo e adatta a tutti i gusti, differenziandosi e salvaguardando le attività già presentate in città, in modo da offrire a tutta la Calabria un calendario ancora più vario e di alto profilo".

Il Politeama, che avrà anche una sezione sinfonica, ospiterà inoltre due allestimenti lirici: quello tradizionale dell'Aida di Giuseppe Verdi, in scena il 30 maggio, firmato dal regista Enrico Stinchelli, e quello innovativo dell'Orfeo di Claudio Monteverdi, che debutterà, in anteprima nazionale, il 30 aprile, nell'originale rielaborazione musicale del compositore e regista Mario Tronco.

"L'orizzonte operativo delineato in questa nuova fase - ha affermato il Dg Pisano - mira a creare un'offerta multidisciplinare che, partendo dal territorio, sia capace di superare i confini regionali e dare vita a nuove partnership di respiro nazionale. In tal senso, il Politeama può rivestire un ruolo strategico nel campo della formazione e della co-progettazione artistica, grazie in particolare a 'Calabria creazione contemporanea', che vede Catanzaro capofila di un importante accordo di rete per il quale la Regione ha programmato investimenti decisivi per il futuro dei teatri calabresi".



