Finisce l'iter giudiziario, quadro di Modigliani è autentico

É di Amedeo Modigliani il quadro che era stato sequestrato nel 2016 ad un collezionista di Roma dalla Procura della Repubblica della capitale sulla base di una denuncia presentata da una persona che aveva messo in dubbio l'autenticità del dipinto.

É diventata definitiva, infatti, in assenza di appello da parte della Procura capitolina, la sentenza con cui nello scorso mese di luglio il Tribunale di Roma aveva assolto il collezionista che deteneva il quadro su mandato della proprietaria, che lo aveva incaricato della vendita, dal reato di messa in commercio di opere false.

Il dipinto in questione è intitolato "Jeunne femme a là guimpe blanche" e ritrae l'amore segreto di Modì, Simone Thiroux.

Il collezionista al quale fu sequestrato il dipinto è stato difeso dall'avvocato Giuseppina Caliò, del Foro di Catanzaro. La tela, nel corso del procedimento, é stata analizzata in ogni dettaglio dagli esperti incaricati dalla difesa. In particolare, sono stati condotti specifici esami diagnostici dalla consulente, Maria Beatrice De Ruggeri, che ha ritenuto il dipinto compatibile con la pittura dei primi del '900. Sulla base poi della perizia effettuata dal grafologo nominato sempre dalla difesa, l'avvocato Alessio Sculco, é stata accertata anche l'autenticità della firma apposta sulla tela.

Il quadro, dopo che la sentenza di assoluzione è diventata definitiva, é tornato così nella disponibilità della legittima proprietaria, che risiede all'estero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA