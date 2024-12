A Reggio Calabria nave 'Humanity 1' con ottanta migranti a bordo

È attraccata nel porto di Reggio Calabria la nave "Humanity 1", della ong "Sos Humanity".

con a bordo ottanta migranti soccorsi dall'organizzazione non governativa tedesca a sud-ovest di Lampedusa mentre viaggiavano su una barca di legno sovraffollata e inadatta alla navigazione.

L'imbarcazione, nel momento in cui é stata soccorsa, era già inclinata. Il tempo e il mare mosso hanno poi reso il salvataggio impegnativo.

Dopo alcune ore di attesa e cinque richieste di assegnazione di un porto sicuro, le autorità italiane hanno indicato lo scalo di Reggio Calabria.

L'ong ha fatto sapere, attraverso i social, che "molte delle persone salvate sono in condizioni critiche e che vi sono soggetti fragili, tra cui diversi minori, che necessitano di cure mediche".

Una volta scesi dalla nave, i migranti sono stati identificati e ospitati sul molo di ponente del porto in due tensostrutture allestite dalla Prefettura per la gestione delle operazioni di prima accoglienza. Nei prossimi giorni poi verranno trasferiti in varie regioni in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA