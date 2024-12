Occhiuto, vado ad operarmi al cuore, tornerò prestissimo

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto sarà operato stamani al cuore all'Azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro. Lo ha annunciato lui stesso con un breve video sulla sua pagina Facebook.

"Vi ho sempre detto tutto - dice sorridendo - e faccio così anche ora perché sto andando ad operarmi alla Dulbecco a Catanzaro. Da qualche tempo il mio cuore sta dando qualche problema, la valvola mitralica, e quindi per qualche giorno sarò offline ma ritornerò. A prestissimo".

L'intervento di cardiochirurgia, viene spiegato in una nota, viene eseguito in queste ore al Campus dell'Azienda ospedaliero universitaria "Renato Dulbecco" di Catanzaro.

In seguito ad alcuni accertamenti clinici, al governatore e vice segretario nazionale di Forza Italia, era stata diagnosticata una severa insufficienza mitralica legata ad un prolasso della stessa valvola cardiaca.

L'operazione è eseguita dall'equipe del professor Pasquale Mastroroberto, primario del reparto di cardiochirurgia; presente nel team anche il dottor Daniele Maselli, esperto in chirurgia endoscopica.

Nel pomeriggio, dopo l'intervento, verrà diramato un primo bollettino medico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA